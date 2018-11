Foto: archiv Spresso: rukavice hozená kávovým likérům

Pokud se kávových likérů týká, světová barmanská komunita se dosud dělila na dva tábory. Jeden přísahal věrnost značce Kahlúa, druhý sázel na Tia Maria. Selanka zavedeného tandemu ale skončila. Compañia Licorea de Nicaragua mu do tváře hodila rukavici − Flor de Caña Spresso.

Novinka upoutá už opticky. Matově černá lahev designem odpovídá řadě čtyř- až sedmiletých variant rumu Flor de Caña, etiketa zvolila za podklad barvy a obrazce, jež si podvědomě spojujeme se Střední Amerikou, a na "líci" lahve rychle odhalíme reliéf stylizované cukrové třtiny.

Ten hlavní půvab se ale skrývá uvnitř. Temná hnědá barva nepřekvapí. Vůně koneckonců také ne. Likér je založen na sedmiletém rumu, který se vyvíjel v sudech po Bourbon whiskey, takže zdroj lahodného aromatu vanilky je zjevný a stopy zrání v dubovém dřevě rovněž. Spíš ale upoutá jejich harmonie. Ovšem to zásadní − ona rukavice hozená kategorii kávových likérů do tváře − je chuť. Začíná to už texturou, tedy pocitem v ústech. Přesto, že lze očekávat vazký, hustý produkt − při zakroužení Spressem ve sklence totiž po její stěně jen líně stékají "slzy" nápoje −, ústa se setkávají s texturou hebkou až k zbláznění. S dokonale vyváženou kombinací sladkosti a hořkých stop kávy odvozených od stoprocentní arabiky.

Spresso lze pít "čisté", s ledem či "frappé", tedy s ledem vločkovým. Ale jeho chvíle slávy ho očekává v koktejlech. Black Russian (vodka, kávový likér 2 : 1) či White Russian (totéž, ale s tekutou šlehačkou, která ve sklence s ledem a ostatními přísadami "mramoruje") chutnají skvěle. Leč pak přijde na řadu báječný zážitek z minikoktejlu Banana Sandwich: 2 cl Spressa, 1 ½ cl banánového likéru a povrch "přeleštit" kapkou Baileys. V té chvíli nemá smysl uvažovat o souboji. Spíše přijměme s radostí, že tandem Kahlúa a Tia Maria zmutoval na triumvirát.