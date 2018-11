Foto: Pepa Dvořáček Profesionální taneční lektorka Miroslava Papajiková

Běžně chodí bosí. Přitom nežijí v lese ani se neživí kořínky. Nenosit boty je pro ně přirozené, v přírodě i ve městě.

Jednou se zuli a už jim to zůstalo. Bosí chodí nejen po ulicích. Někteří vedou firmy, bez obuvi se pohybují v kancelářích i na pracovních schůzkách, ale ezoterické ambice za tím nehledejme. "Nejde ani o záměrnou provokaci, prostě se bosá cítím dobře," říká Stanislava Moravcová, které bylo v botách horko.

Chodit po městě bos podle nich nebezpečné není. Poraní se zřídkakdy, jen zpočátku chvíli trvá, než si noha zvykne na terén. Postupem času se ale sama "vycvičí" a bosochodec už nemusí s neustále sklopenou hlavou sledovat cestu. "Samozřejmě se vyhýbáme extrémně znečištěným místům, tam ale nevstoupí ani obutí lidé," srovnává bosý podnikatel Pavel Ryba.

reklama

Trend, kdy si někteří Češi "navždy" zuli boty, se objevil přibližně před pěti lety především v Praze. Tehdy vznikl také spolek Bosá turistika, který sdružuje lidi s touto neobvyklou zálibou a šíří osvětu o tom, proč je výhodné nenazouvat si obuv. Ne všichni bosochodci jsou ale jeho členové, řada z nich považuje chůzi bez bot za individuální projev životního stylu.

Ať už je k bosé chůzi vedlo cokoliv, našli v ní úlevu a přirozenost − navzdory tomu, že se čas od času potýkají s nepochopením a urážlivými poznámkami obutých lidí. V případě Stanislavy Moravcové to ještě umocňoval turban, který kdysi nosila na hlavě. "Pořád dokola jsem musela vysvětlovat, že takhle skutečně nevypadá muslimská žena," vzpomíná. Dnes vychází ven neobutá za každého počasí a tvrdí, že lepší je holá noha než mokro v botách.

Nejsem ezoterik

O řediteli a zakladateli společnosti Golden Gate si těžko někdo může myslet, že by neměl na boty. Golden Gate obchoduje s investičním zlatem a její roční obrat činí přes půldruhé miliardy korun. Přesto Pavel Ryba chodí bos. Přivedla ho k tomu touha po svobodě, kterou s jeho byznysem pojí paralela jisté nezávislosti. S přírodním stylem života jeho holé nohy nesouvisí.

Ředitel a zakladatel společnosti Golden Gate Pavel Ryba Foto: Pepa Dvořáček

"Nejdřív jsem si přečetl několik knih o běhání a chození naboso a párkrát jsem to vyzkoušel. Uvědomil jsem si, že bez bot mi to mnohem víc myslí a méně mě bolí záda i klouby," vzpomíná, jak se před třemi lety postupně začal "vyzouvat". Kvůli prachu a špíně ulic hlavního města nejdřív nosil barefooty, boty s tenkou podrážkou, aby se nedostal do přímého kontaktu například s exkrementy či injekčními stříkačkami pohozenými na chodníku.

Blok ale postupně odboural − díky profesi vrcholového manažera a zapáleného rybáře muškaře neustále cestuje po světě a je důkladně proočkovaný. "Tak jsem si řekl, že mi pravděpodobně nic nehrozí." Pochybnosti zmizely a Pavel Ryba dnes běžně chodí bosý do kanceláře, na důležité schůzky i na vysoké školy, kde přednáší. Po botách sáhne jen jednou za půl roku, když má namířeno do extrémního terénu nebo musí ujít velkou vzdálenost. Obout na požádání se prý musel pouze jednou − na prestižním golfovém turnaj PGA Tour. "Koneckonců jsem to čekal, byla to hodně snobská akce. Na normální golf chodím bos," říká.

Na jeho neobuté nohy reagují lidé pozitivně. Podle Ryby to do jisté míry souvisí s jeho postavením a se společenskými kruhy, ve kterých se pohybuje. "Určitě mě nikdo nezařazuje do sociálně slabších skupin. Nemít boty je navíc výborný tah pro obchodní jednání," pokračuje Pavel Ryba a vysvětluje, že schůzky se "studeným trhem", tedy neznámými potenciálními partnery, jsou často o vzájemném vytyčování ega. A bosé nohy v takových případech spolehlivě bourají mantinely. "Od první chvíle se bavíme jako lidé a zároveň tak dávám otevřeně najevo, že se nebojím mít vlastní názor a být svůj," tvrdí podnikatel.

Po Praze chodí neobutý také v pětistupňovém mrazu. Pokud teplota klesne ještě níž, navleče si speciální gumové ponožky. I když chodí bez bot poměrně krátkou dobu, pozoruje prý, jak se mu rozšiřuje klenba, chodidla se uvolňují a protahují. Pocítil údajně i nový rozměr vnímání. Chodidla považuje za senzitivní smyslové orgány, které zajišťují autentický kontakt s prostředím. "Když mám boty, nevím, po čem jdu," říká Pavel Ryba a vylučuje jakoukoliv ezoterickou rovinu − o spojování energetického pole vesmíru a Země neusiluje.

Není ani v kontaktu s bosochodeckými spolky, řadu lidí ze svého okolí však už inspiroval k následování. "Prostě se bez bot cítím lépe a pro bosou chůzi mám především praktické a byznysové důvody," vysvětluje. Jedinými okamžiky, kdy se rozčílí, že nemá boty, jsou bolestivá nakopnutí. Ta však rychle odezní.

Kličkování mezi žvýkačkami

Miroslava Papajiková je už šest let profesionální taneční lektorkou, ale bosou chůzi s tancem spojuje odjakživa. "Jazz, kontaktní improvizace a moderna jsou tance, při kterých se boty nenosí. Přes léto hodně učím venku a přirozeně jsem začala chodit bosá i na tréninky," vysvětluje.

Profesionální taneční lektorka Miroslava Papajiková Foto: Pepa Dvořáček

Dřív pracovala ve společnosti BMW a do kanceláře rovněž docházela zutá. Teď se věnuje vlastnímu byznysu − působí jako konzultantka, fotografka, vede kurzy angličtiny, osobního rozvoje i zážitkovou seznamku. "Dlouhodobě studuji vědomý pohyb, psychomotoriku, principy taneční medicíny a kineziologie. Tak se mi postupně skládá jasnější obrázek, jak je v lidském těle vše propojené, které pohybové návyky jsou zdravé a které nikoliv," říká. Bosá chůze je tak pro Miroslavu Papajikovou efektivní způsob, jak tělo i mysl dostat do rovnováhy, stabilizovat a posílit.

Na svou první bosou jízdu veřejnou dopravou i cestu domů si dobře pamatuje. Bylo to před pěti lety. Po jednom tanečním tréninku měla tak špinavé nohy, že je nechtěla nasoukat do bot. "Tehdy na bosou chůzi lidé nebyli zdaleka tak zvyklí jako dnes. Byl to velmi zvláštní pocit," líčí, jak si ji spolucestující nedůvěřivě měřili pohledem a tápali, kam mladou ženu zařadit. Tehdy ještě bydlela na pražském Žižkově. A právě kvůli náročnému kličkování mezi žvýkačkami, odpadky a tělními obsahy lidí i zvířat si prý naplno uvědomila, v jakém prostředí žije. Záhy se to rozhodla změnit.

Dnes už do metra či tramvaje nastupuje bosá bez ostychu a běžně se tak pohybuje po celé Praze. "Jen dvakrát jsem si do nohy zapíchla střep, ale v obou případech to bylo při povídání s partnerem," vzpomíná na chvíle, kdy cestě nevěnovala dostatečnou pozornost. Jinak ovšem bosá chůze vede k vyšší citlivosti a rozšiřuje vnímání, člověk je potom víc ve střehu a pohybuje se bezpečněji než v obuvi. Miroslava Papajiková dává větší pozor spíš na to, aby jí někdo omylem nešlápl na nohu.

Jako profesionální tanečnice potřebuje mít nohy čisté a hladké, proto si v hodně prašném a ostrém terénu obouvá boty s tenkou podrážkou. Jinak ovšem od jara do podzimu ráda chodí bez bot kdekoli a za každého počasí. "Určitě bych ale bosá nešla na dvacetikilometrovou výpravu, do kopřiv, bodláků ani na staveniště," říká. Na návštěvy s sebou nosí vlhčené ubrousky, aby si před vchodem do bytu mohla očistit nohy. Několik přátel už Miroslava Papajiková k bosé chůzi také motivovala − a když už nechodí zutí, oblíbili si aspoň takzvané bosé boty s tenkou podrážkou a větším prostorem pro prsty.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč Stanislava Moravcová bere nohu jako šestý smysl? A vyvedli ji kvůli jejímu neobutí někdy odněkud?

Jaké to bylo pro Davida Mrhače poprvé vyrazit ven bez bot?

A proč se podle něj obutí lidé k bosochodcům chovají podle jejich sebejistoty? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč