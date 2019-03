Foto: Marek Himmel Nakladatel Petr Himmel

Nakladatel Petr Himmel se v Garamondu specializuje především na vydávání izraelské a frankofonní literatury, ale když zrovna nepracuje, čte knížky nejrůznějšího druhu. Včetně českých.

Jaké knihy teď máte na nočním stolku?

Rozečtených knih mám víc a střídám je podle nálady. Momentálně jsou to Proudy od Václava Kahudy, na němž mám rád jeho postavy žijící mimo hlavní proud. Jsou to často vyděděnci, ale nevnímají svět tak povrchně jako my. Vedle leží Stezka ve skalách, kázání teologa a biblisty Jana Hellera. Znám málo lidí, kteří dokážou tak objevně interpretovat příběhy Starého zákona.

reklama

Máte oblíbené texty, k nimž se rád vracíte?

Nikdy se nevracím, na to není čas. Rád čtu současnou izraelskou literaturu, zvláště Meira Šaleva, Davida Grossmana a Amose Oze.

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Miloval jsem Eduarda Štorcha, s kamarádem jsme si hráli na Kopčema a Veverčáka. Líbilo se mi lingvistické vysvětlení jména Kopčem: původně znělo Kopnut srnčetem. Později přišel Dean Moriarty z Kerouacova románu Na cestě − jedny prázdniny na gymplu jsem se snažil prožít v duchu tohoto románu. V 80. letech minulého století se cestování scvrklo na jízdu do Bulharska narvaným vlakem, v němž se celou dobu pařilo, ale stejně to byl skvělý zážitek.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Kterou knihu by chtěl Petr Himmel dočíst?

Se kterou autorkou by rád zašel na sklenku vína?

Se kterým autorem by se nebál ztroskotat na pustém ostrově? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč