Děláme to na začátku kalendářního roku skoro všichni. Člověk na pár vteřin pohlédne do své duše, vytáhne z ní starosti i radosti a celou tu introspekci uzavře předsevzetím. Letos určitě zhubnu, vylepším svou angličtinu, přečtu si román od Čapka, dostavím dům, budu usměvavější a kdoví co ještě. Je zbytečné pokračovat, zbytek sloupku byste mohli dopsat sami a přidat desítky dalších možností.

Já si ten letošní pohled do sebe samého ještě vyšperkoval tím, že jsem si stanovil seznam věcí, které mne trápí, ale současně se mi je nechce řešit, anebo to prostě neumím. Nazval jsem si ho symbolicky seznamem "kyselých jablek".

V polovině roku nastala doba na inventuru a musím přiznat, že s něčím jsem pohnul, ale jiných nepříjemností svého života jsem se dosud ani nedotkl. Vím o sobě, že pro taková rozhodnutí obvykle potřebuji nějaký silný impulz. Jakmile mne postrčí vpřed, podoben kulečníkové kouli pak kmitám po vytyčeném prostoru a nabourávám se do všeho, čeho jsem se třeba léta nechtěl vůbec dotknout.

Otázkou také je, jak kyselá jablka řeší ostatní. Není v životě nad to, brát rozumy od zkušených a chytrých lidí.

Začal jsem u kamaráda, jehož znám od dětství. Ten mi vyjmenoval tak dlouhý seznam, že i kdybych ho zbavil první poloviny položek, do konce života by měl co dělat. Jeho interpretace vlastního bytí je plná ústrků a bolavých míst. Chvíli jsem to s ním diskutoval, než mi došlo, že tohle životní naladění žádné pozitivní řešení nemá. I kdyby onen muž stál na vrcholu pyramidy potenciálně nejšťastnějších lidí planety, přesto by si poplakával nad vlastním osudem a nekonečností své vnitřní kyselosti.

Naopak moje kamarádka mi po krátkém váhání odpověděla, že ona žádný takový seznam nemá, poněvadž neví, co by tam zařadila. Okamžitě jsem uvedl aspoň tři problémy, které ji nemohou netrápit, ale ona vše zamítla s tím, že první věc jí starost nedělá, druhou hravě vyřeší a ta třetí se vyřeší úplně sama. Prý to chce jen trochu víc času.

Tři lidé jsou miniaturním sociologickým vzorkem, z něhož je prakticky nemožné vyvozovat jakékoliv závěry, ale pokud byste se o to pokusili, asi by vám také vyšlo, že seznam kyselých jablek je přesně tak velký, jak velký si ho uděláme.

A ještě něco. Pokud nevíte, jak řešit podobné problémy, poučte se u ostatních. Třeba pak také zjistíte, jak by se svět mohl stát příjemnějším místem k životu.