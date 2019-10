Foto: Profimedia Zpěvák Vladimír Mišík

Zpěvák Vladimír Mišík vydal nové album s novou partou muzikantů, ale rád se vrací ke knížkám, které už kdysi dávno četl.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Mám rozečtené Anděly zoufalství Jacka Kerouaka­, což je dárek od mé dcery k narozeninám. Na nočním stolku také leží výkladový slovník angličtiny s českým překladem, pomocí něhož se snažím rozšířit si svou chabou slovní zásobu, ale připadám si jako na úpatí hory Mont Blanc. A v iPadu jsem dočetl McCarthyho Tahle země není pro starý. Velmi silný příběh.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Vyloženě jednoho "nej" spisovatele nemám, ale občas sáhnu do své knihovny a vytáhnu si náhodně některou knížku. Nedávno to byl například Ernest Hemingway. Přečtu pár stránek, osvěžím paměť a je mi dobře.

Co jste četl, když jste byl ještě malý kluk?

V mládí, tedy jako třináctiletý kluk, jsem přečetl mnoho knih Aloise Jiráska, neb náš soused pan Hejhal měl v knihovně asi deset jeho knížek. Akorát Temno jsem nedočetl, rezignoval jsem asi na třistapadesáté stránce.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

James Joyce − Odysseus. Už jsem několikrát začal, ale nedostal jsem se do patřičného stavu soustředění.

Se kterou autorkou byste rád zašel na skleničku dobrého vína?

S jednou básnivou spisovatelkou žiji již přes třicet let. Je jí moje milovaná manželka Eva a na víno nebo pivo chodíme dost často. Nejčastější moje otázka bývá: Co bude dnes k večeři? A pak probíráme mnohá další více i méně důležitá témata. A rádi.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let, nebo dokonce ztroskotat na pustém ostrově?

S Charlesem Bukowským by to mohla být docela jízda, ale to se mi už bohužel nesplní. Zemřel 9. března 1994.